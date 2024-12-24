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Posted 24 декабря, 04:42

Published 24 декабря, 04:42

Modified 24 декабря, 04:44

Updated 24 декабря, 04:44

Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым за 18 лет

Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым за 18 лет

24 декабря 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в декабре 2024 года в Екатеринбурге температура воздуха побила рекорд 2006 года.

Так, уровень температуры превысил норму на 4 градуса, рассказал местный специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

По словам Пулина, обычно средний уровень температуры в последний месяц года -10 градусов, а в текущем году показатель снизился до -6 градусов.

Напомним, 1 января 2025 года в Свердловской области ночью будет -10 градусов. Днем потеплеет, столбики термометров достигнут -3 градусов.

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