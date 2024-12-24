Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым за 18 лет

Posted 24 декабря, 04:42
Published 24 декабря, 04:42
Modified 24 декабря, 04:44
Updated 24 декабря, 04:44
Так, уровень температуры превысил норму на 4 градуса, рассказал местный специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
По словам Пулина, обычно средний уровень температуры в последний месяц года -10 градусов, а в текущем году показатель снизился до -6 градусов.
Напомним, 1 января 2025 года в Свердловской области ночью будет -10 градусов. Днем потеплеет, столбики термометров достигнут -3 градусов.