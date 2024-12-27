tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 08:46

Published 27 декабря, 08:46

Modified 28 декабря, 02:24

Updated 28 декабря, 02:24

Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили о ситуации на дорогах из-за снегопада

Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили о ситуации на дорогах из-за снегопада

27 декабря 2024, 08:46
Фото: 1MI.
Водителей в Нижнем Тагиле предупредили об ухудшении обстановки на дорогах из-за погодных условий.

Из-за выпавшего снега в городе на дорогах осложнилась обстановка. Также из-за перепада температур возможно образование гололеда, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В связи с этим водителям рекомендуют управлять транспортом осторожно, не совершать резких маневров и ездить на большой скорости, а также во время плохой видимости включать фары.

Напомним, 21 декабря 2024 года снегом завалило Пермский тракт, вследствие чего ГИБДД предупредило свердловчан об опасности на дороге.

Водитель грузовика застрял в снегу на Пермском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Обновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дорогиНовогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый ладГАИ предупредило: свердловские дороги вновь превратились в каток
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Гололед#Снегопад#Водители#Дороги#Екатеринбург#Пермский тракт#Автоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика