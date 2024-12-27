Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили о ситуации на дорогах из-за снегопада

Posted 27 декабря, 08:46
Published 27 декабря, 08:46
Modified 28 декабря, 02:24
Updated 28 декабря, 02:24
Из-за выпавшего снега в городе на дорогах осложнилась обстановка. Также из-за перепада температур возможно образование гололеда, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В связи с этим водителям рекомендуют управлять транспортом осторожно, не совершать резких маневров и ездить на большой скорости, а также во время плохой видимости включать фары.
Напомним, 21 декабря 2024 года снегом завалило Пермский тракт, вследствие чего ГИБДД предупредило свердловчан об опасности на дороге.