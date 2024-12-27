Тело погибшего на СВО свердловчанина потеряли в Запорожской области

Супруга Ольга долго и безуспешно пыталась установить его местонахождение и, наконец, дозвонилась до сослуживца, который рассказал, что Андрей был ранен и впоследствии скончался. Позднее информацию подтвердили и в воинской части. Женщина надеялась найти тело супруга в одном из госпиталей, но его нигде не было.