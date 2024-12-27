Тело погибшего на СВО свердловчанина потеряли в Запорожской области

Posted 27 декабря, 16:19
Published 27 декабря, 16:19
Modified 27 декабря, 16:21
Updated 27 декабря, 16:21
Свердловчанин с позывным «Баха» в начале ноября уехал в Запорожскую область на линию боевого соприкосновения, но очень быстро перестал выходить на связь, пишет Ura.ru.
Супруга Ольга долго и безуспешно пыталась установить его местонахождение и, наконец, дозвонилась до сослуживца, который рассказал, что Андрей был ранен и впоследствии скончался. Позднее информацию подтвердили и в воинской части. Женщина надеялась найти тело супруга в одном из госпиталей, но его нигде не было.
Поиски продолжаются уже два месяца, но все безрезультатно. Журналисты направили запрос в пресс-службу Южного военного округа и надеются в скором времени узнать о судьбе пропавшего военнослужащего.
Ранее стало известно, что 20 добровольцев из Свердловской области до сих пор не могут получить губернаторскую выплату.