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Posted 27 декабря, 16:19

Published 27 декабря, 16:19

Modified 27 декабря, 16:21

Updated 27 декабря, 16:21

В Запорожье бесследно пропало тело погибшего на СВО свердловчанина

Тело погибшего на СВО свердловчанина потеряли в Запорожской области

27 декабря 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney.

В Запорожье бесследно пропало тело погибшего на СВО свердловчанина

Более двух месяцев супруга погибшего на СВО бойца из Свердловской области ищет его тело. Оно бесследно исчезло, хотя информацию о гибели подтвердили и сослуживцы, и командиры.

Свердловчанин с позывным «Баха» в начале ноября уехал в Запорожскую область на линию боевого соприкосновения, но очень быстро перестал выходить на связь, пишет Ura.ru.

Супруга Ольга долго и безуспешно пыталась установить его местонахождение и, наконец, дозвонилась до сослуживца, который рассказал, что Андрей был ранен и впоследствии скончался. Позднее информацию подтвердили и в воинской части. Женщина надеялась найти тело супруга в одном из госпиталей, но его нигде не было.

Поиски продолжаются уже два месяца, но все безрезультатно. Журналисты направили запрос в пресс-службу Южного военного округа и надеются в скором времени узнать о судьбе пропавшего военнослужащего.

Ранее стало известно, что 20 добровольцев из Свердловской области до сих пор не могут получить губернаторскую выплату.

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