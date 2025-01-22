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Posted 22 января, 15:55

Published 22 января, 15:55

Modified 22 января, 15:57

Updated 22 января, 15:57

В Тагиле будут судить гендиректора медкомпании, похитившего у банка полмиллиарда

Украл у банка полмиллиарда: в Тагиле ушло в суд дело злостного неплательщика кредитов

22 января 2025, 15:55
Фото: 1MI.

В Тагиле будут судить гендиректора медкомпании, похитившего у банка полмиллиарда

В Нижнем Тагиле завершено расследование по делу экс-гендиректора медкомпании «Юникс». Бизнесмен набрал в банках кредитов почти на 600 млн рублей, зная, что отдавать их нечем.

Экс-гендиректор ООО «Медицинская компания „Юникс“ с января 2017-го и по февраль 2018 года брал кредиты в разных банках якобы на денежное обеспечение госконтрактов. В это время финансовое состояние компании сильно ухудшилось, однако подозреваемый заставлял подчиненных подделывать документы и предоставлять в банки ложную информацию, информирует прокуратура Свердловской области.

В итоге один из банков выдал «Юниксу» кредит на 594 млн рублей. Бизнесмен знал, что не сможет исполнить обязательства по договору, но пошел на заключение сделки. Подчиненные о его махинациях не знали, утверждают в прокуратуре.

Фигуранту уголовного дела грозит 10 лет лишения свободы. Его дело рассмотрит Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

Ранее военный из Туринска лишился зарплаты из-за просроченного кредита.

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