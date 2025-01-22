Украл у банка полмиллиарда: в Тагиле ушло в суд дело злостного неплательщика кредитов

Posted 22 января, 15:55
Published 22 января, 15:55
Modified 22 января, 15:57
Updated 22 января, 15:57
Экс-гендиректор ООО «Медицинская компания „Юникс“ с января 2017-го и по февраль 2018 года брал кредиты в разных банках якобы на денежное обеспечение госконтрактов. В это время финансовое состояние компании сильно ухудшилось, однако подозреваемый заставлял подчиненных подделывать документы и предоставлять в банки ложную информацию, информирует прокуратура Свердловской области.
В итоге один из банков выдал «Юниксу» кредит на 594 млн рублей. Бизнесмен знал, что не сможет исполнить обязательства по договору, но пошел на заключение сделки. Подчиненные о его махинациях не знали, утверждают в прокуратуре.
Фигуранту уголовного дела грозит 10 лет лишения свободы. Его дело рассмотрит Ленинский райсуд Нижнего Тагила.
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