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Posted 22 января, 09:57

Published 22 января, 09:57

Modified 22 января, 09:59

Updated 22 января, 09:59

Жительница Первоуральска осуждена за мошенничество при получении детского пособия

Жительница Первоуральска осуждена за мошенничество при получении детского пособия

22 января 2025, 09:57
Фото: Изображение Midjourney.
Девушка в Первоуральске получала выплаты на двух своих детей с мая 2023 до апреля 2024 года, которые находятся на гособеспечении.

Горожанка не предоставила информацию о том, что дети были помещены в организацию на гособеспечение, так как в этом случае она перестала бы получать детское пособие, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате общий размер незаконно полученных выплат составил более 265 тысяч рублей. Девушка вину не признала. Ей назначили два года принудительных работ и взыскали вышеуказанную сумму.

Напомним, в 20205 году в Свердловской области увеличится размер соцвыплат на 4,5%.

Екатеринбурженка получила 300 тысяч рублей социальных выплат за вымышленных детей
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