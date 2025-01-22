Жительница Первоуральска осуждена за мошенничество при получении детского пособия

Posted 22 января, 09:57
Published 22 января, 09:57
Modified 22 января, 09:59
Updated 22 января, 09:59
Горожанка не предоставила информацию о том, что дети были помещены в организацию на гособеспечение, так как в этом случае она перестала бы получать детское пособие, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате общий размер незаконно полученных выплат составил более 265 тысяч рублей. Девушка вину не признала. Ей назначили два года принудительных работ и взыскали вышеуказанную сумму.
Напомним, в 20205 году в Свердловской области увеличится размер соцвыплат на 4,5%.