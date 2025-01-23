Уроженец Камышловского района получил срок за убийство знакомого деревянной палкой

Posted 23 января, 07:26
Published 23 января, 07:26
Modified 23 января, 07:28
Updated 23 января, 07:28
Суд состоялся 23 января. Свердловский областной суд признал виновным мужчину за убийство и совершение насильственных действий с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Установлено, что осужденный вечером 16 марта употреблял спиртное со своим знакомым в помещении комнаты охраны, находящейся на улице Смоленской в Чкаловском районе Екатеринбурга. В какой-то момент между ними возник конфликт. Потерпевший оскорбил осужденного. Это его оскорбило.
Тогда мужчина взял деревянную палку и нанес не менее 165 ударов по всему телу потерпевшего. Также осужденный совершил насильственные действия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Суд в результате назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что житель Верхотурья убил топором своего знакомого.