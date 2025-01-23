Уроженец Камышловского района получил срок за убийство знакомого деревянной палкой

Установлено, что осужденный вечером 16 марта употреблял спиртное со своим знакомым в помещении комнаты охраны, находящейся на улице Смоленской в Чкаловском районе Екатеринбурга. В какой-то момент между ними возник конфликт. Потерпевший оскорбил осужденного. Это его оскорбило.