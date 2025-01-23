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Posted 23 января, 07:26

Published 23 января, 07:26

Modified 23 января, 07:28

Updated 23 января, 07:28

Уроженец Камышловского района получил срок за убийство знакомого деревянной палкой

Уроженец Камышловского района получил срок за убийство знакомого деревянной палкой

23 января 2025, 07:26
Фото: прокуратура по Свердловской области.
Уроженец Камышловского района был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство своего знакомого и совершение насильственных действий.

Суд состоялся 23 января. Свердловский областной суд признал виновным мужчину за убийство и совершение насильственных действий с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Установлено, что осужденный вечером 16 марта употреблял спиртное со своим знакомым в помещении комнаты охраны, находящейся на улице Смоленской в Чкаловском районе Екатеринбурга. В какой-то момент между ними возник конфликт. Потерпевший оскорбил осужденного. Это его оскорбило.

Тогда мужчина взял деревянную палку и нанес не менее 165 ударов по всему телу потерпевшего. Также осужденный совершил насильственные действия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Суд в результате назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что житель Верхотурья убил топором своего знакомого.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Убийство#Криминал#Приговор#18+#Екатеринбург
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