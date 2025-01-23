Уроженец Полевского украл из банка 180 млн рублей

Posted 23 января, 04:24
Published 23 января, 04:24
Modified 23 января, 04:26
Updated 23 января, 04:26
После того, как 38-летний Алексей совершил преступление, он попытался скрыться, уехав за границу. Однако в аэропорту он был задержан.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, мужчина не забрал всю сумму сразу. Он выносил ее по частям. Последняя партия в 35 млн была конвертирована в криптовалюту.
По данным Telegram-канала Baza, клиентка в начале декабря 2024 года оставила в банке 270 млн в специальном хранилище. Алексей же в течение 20 дней выносил деньги по частям. В конце декабря женщина решила забрать сбережения, но большей части не досчиталась.
В результате за дело взялась полиция. В банке прошла служебная проверка. Именно она помогла выявить подозреваемого. Отмечается также, что ключи от ячейки были у свердловчанина.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчина был взят под стражу.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в суд было передано дело злостного неплательщика по кредитам. По данным следствия, мужчина взял в банках 600 млн кредитов. При этом ему было заведомо известно, что платить будет нечем.