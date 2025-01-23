В Свердловской области производитель молочной продукции рассказал о росте цен

Posted 23 января, 03:33
Published 23 января, 03:33
Modified 23 января, 03:35
Updated 23 января, 03:35
По его словам, в прошлом году рост стоимости молочной продукции шел ускоренными темпами и даже быстрее инфляции. Причиной стало то, что у населения возросли доходы, а потом оно стало больше потреблять молочки. Кроме того, выросла стоимость топлива, а цены на молочную продукцию падали в 2023 году.
Таким образом, отметил Бачериков, получился эффект отложенной инфляции и случился компенсационный рост. Это и стало причиной роста стоимости молока в закупе на 30%. Соответственно и переработчики увеличили цены, пишет ЕАН.
Бачериков добавил, что в последние несколько лет стоимость молока почти не повышалась. За короткое время наложилось несколько эффектов. Гендиректор добавил, что рентабельность производства составляет около 4%. Производители старались сдерживать рост стоимости сколько могли.
В текущем году таких резких скачков стоимости не ожидается.
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