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Posted 23 января, 03:33

Published 23 января, 03:33

Modified 23 января, 03:35

Updated 23 января, 03:35

В Свердловской области производитель молочной продукции рассказал о росте цен

В Свердловской области производитель молочной продукции рассказал о росте цен

23 января 2025, 03:33
Фото: Изображение Midjourney.
Ускоренного роста цен на молочную продукцию в Свердловской области не ожидается. Об этом рассказал гендиректор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков.

По его словам, в прошлом году рост стоимости молочной продукции шел ускоренными темпами и даже быстрее инфляции. Причиной стало то, что у населения возросли доходы, а потом оно стало больше потреблять молочки. Кроме того, выросла стоимость топлива, а цены на молочную продукцию падали в 2023 году.

Таким образом, отметил Бачериков, получился эффект отложенной инфляции и случился компенсационный рост. Это и стало причиной роста стоимости молока в закупе на 30%. Соответственно и переработчики увеличили цены, пишет ЕАН.

Бачериков добавил, что в последние несколько лет стоимость молока почти не повышалась. За короткое время наложилось несколько эффектов. Гендиректор добавил, что рентабельность производства составляет около 4%. Производители старались сдерживать рост стоимости сколько могли.

В текущем году таких резких скачков стоимости не ожидается.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукция#Молоко#Екатеринбург#Производитель
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