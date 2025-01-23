В Свердловской области производитель молочной продукции рассказал о росте цен

По его словам, в прошлом году рост стоимости молочной продукции шел ускоренными темпами и даже быстрее инфляции. Причиной стало то, что у населения возросли доходы, а потом оно стало больше потреблять молочки. Кроме того, выросла стоимость топлива, а цены на молочную продукцию падали в 2023 году.