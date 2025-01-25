Воспитанница спортшколы Екатеринбурга обвинила в домогательствах тренера по плаванию

Posted 25 января, 11:33
Published 25 января, 11:33
Modified 25 января, 11:35
Updated 25 января, 11:35
В Екатеринбурге инструктора по плаванию одной из местных спортивных секций обвиняют в педофилии, возбуждены сразу 33 уголовных дела. Сам мужчина не считает свои действия преступными и заявляет о невиновности, сообщает источник URA.RU.
Дела о насильственных действиях сексуального характера основаны на свидетельствах потерпевшей. Педагог задержан и находится под арестом, уточнил собеседник.
По версии следствия, с 2021-го по 2023 год тренер пытался совратить свою ученицу, которой на тот момент было от 12 до 14 лет. Предполагается, что во время соревнований, проходивших в различных регионах страны, он пытался «вызвать у девочки интерес к сексу». Комментариев от представителей регионального СУ СК по этому поводу нет.
Ранее в Екатеринбурге мать 7-летней девочки рассказала о растлении дочери ее экс-супругом.