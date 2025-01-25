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Posted 25 января, 11:33

Published 25 января, 11:33

Modified 25 января, 11:35

Updated 25 января, 11:35

В Екатеринбурге девочка-подросток обвинила тренера по плаванию в домогательствах

Воспитанница спортшколы Екатеринбурга обвинила в домогательствах тренера по плаванию

25 января 2025, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге девочка-подросток обвинила тренера по плаванию в домогательствах

Педагога одной из спортшкол Екатеринбурга отправили в СИЗО по подозрению в педофилии. Подопечная тренера утверждает, что тренер два года приставал к ней на соревнованиях.

В Екатеринбурге инструктора по плаванию одной из местных спортивных секций обвиняют в педофилии, возбуждены сразу 33 уголовных дела. Сам мужчина не считает свои действия преступными и заявляет о невиновности, сообщает источник URA.RU.

Дела о насильственных действиях сексуального характера основаны на свидетельствах потерпевшей. Педагог задержан и находится под арестом, уточнил собеседник.

По версии следствия, с 2021-го по 2023 год тренер пытался совратить свою ученицу, которой на тот момент было от 12 до 14 лет. Предполагается, что во время соревнований, проходивших в различных регионах страны, он пытался «вызвать у девочки интерес к сексу». Комментариев от представителей регионального СУ СК по этому поводу нет.

Ранее в Екатеринбурге мать 7-летней девочки рассказала о растлении дочери ее экс-супругом.

Суд в Екатеринбурге вынес приговор педофилу
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Следствие#СИЗО#Плавание#Педофилия#Тренер#Уголовные дела#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Домогательства#Девочка-подросток
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