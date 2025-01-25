Воспитанница спортшколы Екатеринбурга обвинила в домогательствах тренера по плаванию

По версии следствия, с 2021-го по 2023 год тренер пытался совратить свою ученицу, которой на тот момент было от 12 до 14 лет. Предполагается, что во время соревнований, проходивших в различных регионах страны, он пытался «вызвать у девочки интерес к сексу». Комментариев от представителей регионального СУ СК по этому поводу нет.