Окружной этап вокального фестиваля «Урал-MIX» прошел в Нижнем Тагиле

Posted 30 января, 09:28
Published 30 января, 09:28
Modified 30 января, 09:30
Updated 30 января, 09:30
Конкурс проходил в несколько этапов, начиная от отбора лучших вокалистов на уровне школ и учреждений дополнительного образования до финального выступления на сцене Дворца. Каждый участник имел возможность показать свою индивидуальность, выбрать песню, соответствующую его стилю и голосовым возможностям.
По итогам конкурса все участники получили памятные дипломы, а руководители коллективов и педагоги, подготовившие ребят к выступлению, были награждены благодарственными письмами за свой труд и вклад в воспитание нового поколения артистов.
Особое внимание было уделено победителям, которые заняли первые места в своих возрастных категориях и номинациях. Эти ребята получили право представлять Горнозаводский округ на областном этапе фестиваля «Урал-MIX», который пройдет 17 и 26 февраля 2025 года во Дворце молодежи в Екатеринбурге. Здесь они смогут продемонстрировать свое мастерство уже на более высоком уровне, соревнуясь с лучшими исполнителями из других регионов Свердловской области.
Ранее стало известно что школьник из Нижнего Тагила победил на всероссийском конкурсе сочинений.