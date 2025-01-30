Окружной этап вокального фестиваля «Урал-MIX» прошел в Нижнем Тагиле

Особое внимание было уделено победителям, которые заняли первые места в своих возрастных категориях и номинациях. Эти ребята получили право представлять Горнозаводский округ на областном этапе фестиваля «Урал-MIX», который пройдет 17 и 26 февраля 2025 года во Дворце молодежи в Екатеринбурге. Здесь они смогут продемонстрировать свое мастерство уже на более высоком уровне, соревнуясь с лучшими исполнителями из других регионов Свердловской области.