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Posted 30 января, 09:28

Published 30 января, 09:28

Modified 30 января, 09:30

Updated 30 января, 09:30

«Урал-MIX» собрал таланты Горнозаводского округа в Нижнем Тагиле

Окружной этап вокального фестиваля «Урал-MIX» прошел в Нижнем Тагиле

30 января 2025, 09:28

«Урал-MIX» собрал таланты Горнозаводского округа в Нижнем Тагиле

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
28 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле прошел окружной этап областного фестиваля «Урал-MIX», собравший более 200 юных талантов со всего Горнозаводского округа. Конкурс вокального мастерства «Вголосе» принял участников из Нижнего Тагила, Новоуральска, Новоасбеста, Черноисточинска и Краснополья.

Конкурс проходил в несколько этапов, начиная от отбора лучших вокалистов на уровне школ и учреждений дополнительного образования до финального выступления на сцене Дворца. Каждый участник имел возможность показать свою индивидуальность, выбрать песню, соответствующую его стилю и голосовым возможностям.

По итогам конкурса все участники получили памятные дипломы, а руководители коллективов и педагоги, подготовившие ребят к выступлению, были награждены благодарственными письмами за свой труд и вклад в воспитание нового поколения артистов.

Фото: МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)
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Особое внимание было уделено победителям, которые заняли первые места в своих возрастных категориях и номинациях. Эти ребята получили право представлять Горнозаводский округ на областном этапе фестиваля «Урал-MIX», который пройдет 17 и 26 февраля 2025 года во Дворце молодежи в Екатеринбурге. Здесь они смогут продемонстрировать свое мастерство уже на более высоком уровне, соревнуясь с лучшими исполнителями из других регионов Свердловской области.

Ранее стало известно что школьник из Нижнего Тагила победил на всероссийском конкурсе сочинений.

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