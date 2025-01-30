В России долги злостных алиментщиков предлагают переводить на родственников

В беседе с Ura.ru она подчеркнула, что имущество должника часто переписывают на близких. Например, у его матери может быть дорогая машина, которой пользуется сын, но алименты он не платит. В таком случае нужно доказать, на какие средства куплено имущество. Если этого сделать нельзя, его следует направить на выплату долгов ребенку.