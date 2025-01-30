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Posted 30 января, 15:28

Published 30 января, 15:28

Modified 30 января, 15:30

Updated 30 января, 15:30

В России предлагают переложить долги злостных алиментщиков на родственников

В России долги злостных алиментщиков предлагают переводить на родственников

30 января 2025, 15:28
Фото: 1MI.

В России предлагают переложить долги злостных алиментщиков на родственников

Родные, которые помогают злостным должникам по алиментам уходить от правосудия, должны сами платить их долги. Сегодня многие неплательщики переводят имущество на родственников и притворяются нищими.

Долги по алиментам нужно взыскивать с родственников, которые скрывают имущество должников. Так считает Людмила Айвар, глава движения «За права женщин в России».

В беседе с Ura.ru она подчеркнула, что имущество должника часто переписывают на близких. Например, у его матери может быть дорогая машина, которой пользуется сын, но алименты он не платит. В таком случае нужно доказать, на какие средства куплено имущество. Если этого сделать нельзя, его следует направить на выплату долгов ребенку.

Юрист уверена, что важно выявлять имущество, оформленное на родственников или доверенных лиц должника. Это поможет не позволить скрывать доходы и уходить от обязательств.

Ранее в Екатеринбурге продавщицу шуб отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 700 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Свердловская область#Долги#Родственники#Алименты#Имущество#Неплательщики#Екатеринбург
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