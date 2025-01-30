В России долги злостных алиментщиков предлагают переводить на родственников

Posted 30 января, 15:28
Published 30 января, 15:28
Modified 30 января, 15:30
Updated 30 января, 15:30
Долги по алиментам нужно взыскивать с родственников, которые скрывают имущество должников. Так считает Людмила Айвар, глава движения «За права женщин в России».
В беседе с Ura.ru она подчеркнула, что имущество должника часто переписывают на близких. Например, у его матери может быть дорогая машина, которой пользуется сын, но алименты он не платит. В таком случае нужно доказать, на какие средства куплено имущество. Если этого сделать нельзя, его следует направить на выплату долгов ребенку.
Юрист уверена, что важно выявлять имущество, оформленное на родственников или доверенных лиц должника. Это поможет не позволить скрывать доходы и уходить от обязательств.
Ранее в Екатеринбурге продавщицу шуб отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 700 тысяч рублей.