Митрополит в Екатеринбурге обвинил секс-просвет в снижении рождаемости

Posted 14 февраля, 05:46
Published 14 февраля, 05:46
Modified 14 февраля, 05:48
Updated 14 февраля, 05:48
Он отметил, что нужно заботиться о том, чтобы дети не заболели СПИДом, но при этом романтическая составляющая разрушается.
Возможность посмотреть и полюбить, волноваться, бояться прикоснуться к ручке, желание сделать какой-то подвиг. Зачем подвиг? — заявил митрополит Евгений в эфире ОТВ.
Он отметил, что детей учили пользоваться презервативами и теперь возник большой кризис. По мнению митрополита, это и есть следствие уроков, которые транслировались в стране.
Владыка добавляет, что епархия этим урокам противостояла, потому что это смещает фокус внимания школьника на биологическую и рефлексивную сторону жизни.
Ранее в Екатеринбурге было предложено ввести уроки сексуального просвещения.