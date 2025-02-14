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Posted 14 февраля, 05:46

Published 14 февраля, 05:46

Modified 14 февраля, 05:48

Updated 14 февраля, 05:48

Митрополит в Екатеринбурге обвинил секс-просвет в снижении рождаемости

Митрополит в Екатеринбурге обвинил секс-просвет в снижении рождаемости

14 февраля 2025, 05:46
Фото: Екатеринбургская епархия.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал свое мнение по поводу уроков секс-просвещения. По его мнению, уроки, которые преподавали в школах в 90-е годы, привели к кризису института семьи.

Он отметил, что нужно заботиться о том, чтобы дети не заболели СПИДом, но при этом романтическая составляющая разрушается.

Возможность посмотреть и полюбить, волноваться, бояться прикоснуться к ручке, желание сделать какой-то подвиг. Зачем подвиг? — заявил митрополит Евгений в эфире ОТВ.

Он отметил, что детей учили пользоваться презервативами и теперь возник большой кризис. По мнению митрополита, это и есть следствие уроков, которые транслировались в стране.

Владыка добавляет, что епархия этим урокам противостояла, потому что это смещает фокус внимания школьника на биологическую и рефлексивную сторону жизни.

Ранее в Екатеринбурге было предложено ввести уроки сексуального просвещения.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Семья#Церковь#Екатеринбург#Митрополит#Просвещение
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