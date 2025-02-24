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Posted 24 февраля, 08:18

Published 24 февраля, 08:18

Modified 24 февраля, 08:20

Updated 24 февраля, 08:20

Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти

Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти

24 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 26-летняя девушка избила своего годовалого сына до полусмерти. Происшествие случилось в районе Эльмаша.

Екатеринбурженка пару раз ударила рукой ребенка по голове, из-за чего он упал и стукнулся о табурет. Девушка вызвала врачей только через 5 дней после случившегося, пишет «КП-Екатеринбург».

Мальчику диагностировали перелом черепа. По словам матери, она напала на сына из-за плохих отношений с супругом и из-за того, что ребенок капризничал. Также известно, что девушка ранее была судима за хранение наркотических веществ.

Напомним, в Каменске-Уральском молодые люди похитили девушек и, доставив их на автомойку, избили.

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