Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти

Posted 24 февраля, 08:18
Published 24 февраля, 08:18
Modified 24 февраля, 08:20
Updated 24 февраля, 08:20
Екатеринбурженка пару раз ударила рукой ребенка по голове, из-за чего он упал и стукнулся о табурет. Девушка вызвала врачей только через 5 дней после случившегося, пишет «КП-Екатеринбург».
Мальчику диагностировали перелом черепа. По словам матери, она напала на сына из-за плохих отношений с супругом и из-за того, что ребенок капризничал. Также известно, что девушка ранее была судима за хранение наркотических веществ.