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Posted 2 марта, 14:52

Published 2 марта, 14:52

Modified 2 марта, 14:54

Updated 2 марта, 14:54

Боксеры из Свердловской области взяли золото первенства УрФО

Свердловские боксеры установили новый рекорд на турнире в Тюмени

2 марта 2025, 14:52
Фото: Федерация бокса Свердловской области.

Боксеры из Свердловской области взяли золото первенства УрФО

Свердловские боксеры завоевали рекордное количество медалей на первенстве УрФО, выиграв 14 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

Боксерская команда Свердловской области приняла участие на первенстве Уральского федерального округа в Тюменской области. Спортсмены заполучили 33 медали разного достоинства. Это их лучший результат и рекорд внутри команды. Среди призеров оказалось 14 победителей, получивших золотые награды, 8 серебряных медалистов и 11 обладателей бронзы.

Турнир длился неделю, а начался 24 февраля. В спортзале собрались лучшие молодые боксеры из Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Всего в соревнованиях приняли участие 196 спортсменов, из которых 53 представляли Свердловскую область, сообщает Федерация бокса Свердловской области.

В данный момент команда готовится к новым вершинам. Впереди первенство России и Спартакиада молодежи для спортсменов от 19 до 22 лет. Успех на региональном уровне придаёт спортсменам уверенности и мотивации для будущих побед.

Ранее житель Каменск-Уральска победил на Кубке России по боксу.

Первенство Свердловской области по боксу пройдет в Каменске-Уральском
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