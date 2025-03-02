Свердловские боксеры установили новый рекорд на турнире в Тюмени

Posted 2 марта, 14:52
Published 2 марта, 14:52
Modified 2 марта, 14:54
Updated 2 марта, 14:54
Боксерская команда Свердловской области приняла участие на первенстве Уральского федерального округа в Тюменской области. Спортсмены заполучили 33 медали разного достоинства. Это их лучший результат и рекорд внутри команды. Среди призеров оказалось 14 победителей, получивших золотые награды, 8 серебряных медалистов и 11 обладателей бронзы.
Турнир длился неделю, а начался 24 февраля. В спортзале собрались лучшие молодые боксеры из Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Всего в соревнованиях приняли участие 196 спортсменов, из которых 53 представляли Свердловскую область, сообщает Федерация бокса Свердловской области.
В данный момент команда готовится к новым вершинам. Впереди первенство России и Спартакиада молодежи для спортсменов от 19 до 22 лет. Успех на региональном уровне придаёт спортсменам уверенности и мотивации для будущих побед.