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Posted 3 марта, 04:38

Published 3 марта, 04:38

Modified 3 марта, 04:40

Updated 3 марта, 04:40

Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

3 марта 2025, 04:38
Фото: 1MI.
При возвращении из госпиталя боец СВО из Екатеринбурга пропал в другом регионе. Лечение после ранения мужчина проходил в Чите.

Из госпиталя боец ушел после 20 февраля. Домой он решил отправиться с помощью сервиса BlaBlaCar. Там он нашел автомобиль и отправился в путь. С семьей последний раз он связывался, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга.

Уже прошло несколько дней. Телефон мужчины недоступен и неизвестно, где он может быть. Семья заявила о пропаже, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ранее, по данным семьи, подобных происшествий не случалось. Также у бойца не было проблем с алкоголем.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге уже четвертые сутки разыскивается 19-летняя девушка.

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