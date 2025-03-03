Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути из госпиталя

Posted 3 марта, 04:38
Published 3 марта, 04:38
Modified 3 марта, 04:40
Updated 3 марта, 04:40
Из госпиталя боец ушел после 20 февраля. Домой он решил отправиться с помощью сервиса BlaBlaCar. Там он нашел автомобиль и отправился в путь. С семьей последний раз он связывался, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга.
Уже прошло несколько дней. Телефон мужчины недоступен и неизвестно, где он может быть. Семья заявила о пропаже, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Ранее, по данным семьи, подобных происшествий не случалось. Также у бойца не было проблем с алкоголем.