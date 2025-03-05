Обвиняемый в краже житель Екатеринбурга пытался спрятаться от приставов на балконе

Posted 5 марта, 07:57
Published 5 марта, 07:57
Modified 5 марта, 07:59
Updated 5 марта, 07:59
Ранее мужчину осудили по статье за кражу. Он оплачивал покупки чужой банковской картой. Согласно приговору суда, ему был назначен штраф. Однако мужчина не оплатил его более чем за полгода. Поэтому было решено заменить его другим наказанием, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Несмотря на это, осужденный все равно не явился на заседание и не предоставил документов, что причина уважительная. Суд постановил привести его принудительно. Судебные приставы приехали на место жительства гражданина. Дверь им открыли не сразу. Сожительница вышла к приставам и пыталась ввести их в заблуждение, заявив, что дома мужчина отсутствует.
Тогда приставы попробовали ему позвонить и услышали мелодию звонка в комнате. После осмотра помещения осужденный был найден на балконе. Он пояснил, что ему не было известно о розыске.
В результате на мужчину и его сожительницу составлены протоколы и осужденный был доставлен в суд.
Ранее приставы припугнули жителя Екатеринбурга, который не платил алименты ребенку, что лишат его специального права на управление автомобилем. Тогда мужчина заплатил 1,4 млн рублей.