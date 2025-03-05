Обвиняемый в краже житель Екатеринбурга пытался спрятаться от приставов на балконе

Несмотря на это, осужденный все равно не явился на заседание и не предоставил документов, что причина уважительная. Суд постановил привести его принудительно. Судебные приставы приехали на место жительства гражданина. Дверь им открыли не сразу. Сожительница вышла к приставам и пыталась ввести их в заблуждение, заявив, что дома мужчина отсутствует.