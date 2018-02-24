Финансовый контроль Свердловской области признан одним из лучших в России

Третье место в I Всероссийском конкурсе среди контрольно-ревизионных органов заняло Министерство финансов Свердловской области. Впереди оказались только Москва и Вологда.
Финансисты Свердловской области признаны одними из лучших в России.
Ревизоры регионального Министерства финансов заняли призовое место в номинации «Лучший контрольно-ревизионный орган государственного (муниципального) финансового контроля».
Как сообщает «Областная газета» в конкурсе принимали участие специалисты по финансам со всех регионов России. Опередили Свердловскую область только Москва и Вологда.