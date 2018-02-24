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Новости Нижнего Тагила

Финансовый контроль Свердловской области признан одним из лучших в России

24 февраля 2018, 14:25Добавить новость
деньги,Екатеринбург,конкурс,победа,Свердловская область,экономика,министерство финансов,ревизор,финансы
Третье место в I Всероссийском конкурсе среди контрольно-ревизионных органов заняло Министерство финансов Свердловской области. Впереди оказались только Москва и Вологда.

Финансисты Свердловской области признаны одними из лучших в России.

Ревизоры регионального Министерства финансов заняли призовое место в номинации «Лучший контрольно-ревизионный орган государственного (муниципального) финансового контроля».


Как сообщает «Областная газета» в конкурсе принимали участие специалисты по финансам со всех регионов России. Опередили Свердловскую область только Москва и Вологда.

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