«Дядя к тебе приставал?»: в такси Нижнего Тагила произошёл конфликт между пассажиркой с дочерью и водителем (ВИДЕО)

Предыстория этого конфликта осталась за кадром. Когда водитель начал снимать происходящее на видео, пассажирка разговаривала со своей дочерью о том, приставал ли к ней водитель и просила рассказать об этих приставаниях «дядям».

Когда пассажирка поняла, что водитель снимает этот инструктаж о приставаниях, женщина не на шутку рассердилась и даже предложила водителю подраться.

После того как водитель отказался убрать камеру, от устных предложений женщина перешла к активным действиям. На водителя посыпались удары, после одного из них запись прервалась.

Видеозапись «Случай в такси Везёт Нижний Тагил» была размещена на хостинге Youtube 29 мая Олегом Хазиновым.

К сожалению, связаться автором видео журналистам TagilCity.ru не удалось. В диспетчерской службе об инциденте не смогли ничего рассказать.

Как диспетчерская служба – мы просто предоставляем водителям информацию о заказах. Мы не имеем с водителями трудовых отношений. Согласно договору, наши отношения являются гражданскими с элементами трудовых. Информации об этом инциденте у нас нет. Мы не можем подтвердить, заключён ли договор с человеком, чьё имя указано в качестве автора этого ролика на YouTube рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель диспетчерской службы «Везёт» - Константин Новиков.

Полиция информацией об инциденте также не располагает, потому не представляется возможным рассказать, чем закончился конфликт между пассажиркой с дочерью и водителем.