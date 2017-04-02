Уральский экстремал исполнил шокирующие трюки на одном из самых высоких зданий Бангкока (ВИДЕО)
2 апреля 2017, 15:23Crazy News
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Петр Чулюкин из Екатеринбурга получил роль в мотивирующем документальном фильме для спортсменов: ему пришлось без страховки исполнять головокружительные трюки на огромной высоте.
Во время отдыха в Бангкоке уральский экстремал снялся в видео, кадры из которого войдут в документальный фильм для спортсменов.
Для этого он прошел без страховки по краю крыши одного из высочайших зданий столицы Таиланда - Urbana Sathorn Hotel. При этом спортсмен на огромной высоте совершал прыжки с одной части здания на другую.
У некоторых при просмотре впечатляющего видео начинает кружиться голова: настолько эти трюки захватывают дух.
Видео: Е1.RU
Фотограф Анастасия, присутствовавшая на съемках фильма, рассказала, что Петр более 10 лет профессионально занимается паркуром и акробатикой. В дальнейшем фильм будет транслироваться на нескольких международных телеканалах, сообщает Е1.RU.
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