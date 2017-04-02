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Уральский экстремал исполнил шокирующие трюки на одном из самых высоких зданий Бангкока (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский экстремал исполнил шокирующие трюки на одном из самых высоких зданий Бангкока (ВИДЕО)

2 апреля 2017, 15:23Crazy News
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