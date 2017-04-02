Уральский экстремал исполнил шокирующие трюки на одном из самых высоких зданий Бангкока (ВИДЕО)

Во время отдыха в Бангкоке уральский экстремал снялся в видео, кадры из которого войдут в документальный фильм для спортсменов.

Для этого он прошел без страховки по краю крыши одного из высочайших зданий столицы Таиланда - Urbana Sathorn Hotel. При этом спортсмен на огромной высоте совершал прыжки с одной части здания на другую.

У некоторых при просмотре впечатляющего видео начинает кружиться голова: настолько эти трюки захватывают дух.

Видео: Е1.RU

Фотограф Анастасия, присутствовавшая на съемках фильма, рассказала, что Петр более 10 лет профессионально занимается паркуром и акробатикой. В дальнейшем фильм будет транслироваться на нескольких международных телеканалах, сообщает Е1.RU.