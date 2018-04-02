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Первый почтовый дрон «Почты России» разбился после запуска в Улан-Удэ (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый почтовый дрон «Почты России» разбился после запуска в Улан-Удэ (ВИДЕО)

2 апреля, 16:50Crazy News
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