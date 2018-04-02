Первый почтовый дрон «Почты России» разбился после запуска в Улан-Удэ (ВИДЕО)
2 апреля, 16:50Crazy News
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2 апреля в столице Бурятии почтовый беспилотник врезался в жилой дом во время демонстрации. Дрон должен был доставить 2 килограмма почты, но потерпел крушение.
Запуск летательного аппарата происходил в присутствии многочисленных журналистов и чиновников. На стартовой площадке лично присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.
Дрон набрал высоту, а затем на большой скорости врезался жилой дом. Устройство не подлежит восстановлению, отмечает «Ариг Ус». Его стоимость – 1,2 млн рублей.
Есть разные версии о том, что послужило причиной крушения. Среди них называются сильный ветер и помехи от сетей wi-fi.
Видео: «Mash»
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