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В Нижнем Тагиле полицейский будет наказан за парковку на месте для инвалидов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле полицейский будет наказан за парковку на месте для инвалидов (ФОТО)

2 июня 2016, 17:05Crazy NewsПавел Щербина
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