В Нижнем Тагиле полицейский будет наказан за парковку на месте для инвалидов (ФОТО)

Ранее СМИ Нижнего Тагила опубликовали фотографию, где служебная «ГАЗель» полиции Нижнего Тагила находилась на парковочном месте для инвалидов близ дома №20 на ул. Металлургов.

Личность водителя установлена. Это прапорщик полиции. Ему предстоит дать необходимые официальные объяснения перед руководством, затем он будет привлечён к административной ответственности, как и любой другой гражданин рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает о том, что ГИБДД Нижнего Тагила периодически проводит рейды по выявлению нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на парковочных местах для инвалидов.

Ранее в совершении подобного правонарушения уличали водителей чиновников Нижнего Тагила. Статьей 12. 19 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.