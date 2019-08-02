В Екатеринбургском музее начнут продавать мыло в виде бюста Ленина

Выпуск данного мыла не согласован с коммунистами и является шуточной сувенирной продукцией,рассказала пиар-менеджер музея Ирина Светоносова изданию «Вестник Сургутского района»

По словам представителя музея, в продажу необычный сувенир поступит 5 августа. Стоимость «Ленина» пока не сообщается.