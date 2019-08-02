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#домахорошо
В Екатеринбургском музее начнут продавать мыло в виде бюста Ленина
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Екатеринбургском музее начнут продавать мыло в виде бюста Ленина

Сегодня, 17:59Crazy NewsФото: страница в Facebook Ирины Светоносовой
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