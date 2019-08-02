В Екатеринбургском музее начнут продавать мыло в виде бюста Ленина
Сегодня, 17:59Crazy NewsФото: страница в Facebook Ирины Светоносовой
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В Екатеринбурге в Музее советского быта 5 августа начнут продавать сувенирное мыло под названием «Ленин». Сварено оно в форме миниатюрного бюста вождя мирового пролетариата, сообщает издание «Вестник Сургутского района».
Выпуск данного мыла не согласован с коммунистами и является шуточной сувенирной продукцией,рассказала пиар-менеджер музея Ирина Светоносова изданию «Вестник Сургутского района»
По словам представителя музея, в продажу необычный сувенир поступит 5 августа. Стоимость «Ленина» пока не сообщается.
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