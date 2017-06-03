Экстремал из Екатеринбурга катался на гироскутере по краю небоскрёба (ВИДЕО)

Во время катания руфер катается на гироскутере и делает прыжки с мячом в руках.

Своим трюком он поделился на странице в Инстаграме.

Он рассказал, что видео снималось во время моросящего дождя.

Издание Устав не советует смотреть видео людям со слабыми нервами.

Видео: Устав.com