Экстремал из Екатеринбурга катался на гироскутере по краю небоскрёба (ВИДЕО)
3 июня 2017, 09:45Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экстремал из Свердловской области Олег Шерстяченко снял видео катания на гироскутере на краю небоскреба.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время катания руфер катается на гироскутере и делает прыжки с мячом в руках.
Своим трюком он поделился на странице в Инстаграме.
Он рассказал, что видео снималось во время моросящего дождя.
Издание Устав не советует смотреть видео людям со слабыми нервами.
Видео: Устав.com
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей