Утиная семья спасена от голодных сорок горожанами в Екатеринбурге (ФОТО)

Утка с выводком были найдены неподалеку от теплотрассы близ дублёра Сибирского тракта и улицей 40-летие ВЛКСМ, куда утка пришла, чтобы погреться.

Люди рассказали, что утиную семью атаковали сороки. По всей видимости, вторые хотели поживиться новорождёнными утятами.

Горожане быстро откликнулись на призыв о помощи в социальных сетях. Спасатели пытались найти волонтёров, которые бы перевезли уточек к ближайшему водоёму, чтобы те не погибли. Интересно, что водоёмов вблизи места, куда пришла утка, нет, сообщили екатеринбуржцы, передаёт «Вечерний Екатеринбург».

Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители заметили двух уток, разгуливающих по двору. Встреча тагильчанки с утками произошла 31 мая. Орнитологи отмечают, что последние годы дикие утки тянутся к горожанам, поскольку те охотно их подкармливают.