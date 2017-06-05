Совёнок в одиночестве сидел на скамье в парке отдыха Екатеринбурга (ВИДЕО)

Прохожие всерьез беспокоились за птицу, ведь на неё могли набросится коты или собаки.

Очевидец, у которого на руках оказалась видеозапись с совёнком, разместил её в соцсетях с надписью «Совёнок ждёт маму и папу; не трогайте детёныша, вечером родители его заберут». Между пользователями разыгрался нешуточный спор на тему присутствия совёнка среди людей.

Судьба детёныша совы неизвестна, передает Ura.ru. Стоит надеяться, что малыш вернулся к родителям, а не попал в руки человека. Ведь совёнка в таких условиях выходить крайне нелегко.

Видео: Ura.ru