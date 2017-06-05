Совёнок в одиночестве сидел на скамье в парке отдыха Екатеринбурга (ВИДЕО)
5 июня 2017, 07:45Crazy News
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В Екатеринбурге в парке ЦПКиО им.Маяковского был замечен совёнок. Птица сидела на скамейке и будто позировала для удивленных прохожих.
Сюжеты: Екатеринбург
Прохожие всерьез беспокоились за птицу, ведь на неё могли набросится коты или собаки.
Очевидец, у которого на руках оказалась видеозапись с совёнком, разместил её в соцсетях с надписью «Совёнок ждёт маму и папу; не трогайте детёныша, вечером родители его заберут». Между пользователями разыгрался нешуточный спор на тему присутствия совёнка среди людей.
Судьба детёныша совы неизвестна, передает Ura.ru. Стоит надеяться, что малыш вернулся к родителям, а не попал в руки человека. Ведь совёнка в таких условиях выходить крайне нелегко.
Видео: Ura.ru
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