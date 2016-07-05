Двое пассажиров избили таксиста за то, что у него под Екатеринбургом закончился бензин

Водитель такси обратился в правоохранительные органы, сообщив, что на него совершено разбойное нападение. Сотрудникам органов правопорядка удалось выяснить, что таксист подвозил двоих мужчин, находившихся под действием алкоголя, из микрорайона ЖБИ города Екатеринбург в город Берёзовский. Во время поездки в автомобиле неожиданно закончился бензин. Мужчина, управлявший транспортным средством, остановил попутку с просьбой при помощи троса отбуксировать машину до ближайшей заправочной станции.

Однако подвыпившим пассажирам сложившаяся ситуация не понравилась, и на заправке они отказались оплачивать проезд. Между мужчинами возник конфликт, закончившийся тем, что один из пассажиров несколько раз ударил водителя такси, после чего нападавшие скрылись с места происшествия, прихватив из автомобиля навигатор.

Задержать мужчин удалось «по горячим следам» на остановке в двух кварталах от заправочной станции, на которой произошел конфликт. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.