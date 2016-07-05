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Двое пассажиров избили таксиста за то, что у него под Екатеринбургом закончился бензин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое пассажиров избили таксиста за то, что у него под Екатеринбургом закончился бензин

5 июля 2016, 14:50Crazy News
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