Чужое удостоверение предъявил в Североуральске пьяный водитель
6 июня 2016, 13:45Crazy News
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Сотрудники ГИБДД задержали 19-летнего водителя в г. Североуральск. Он им показался пьяным, так как чувствовался запах изо рта, речь выдавала его нетрезвое состояние.
Полицейские попросили предъявить документы – молодой человек сразу же подал водительское удостоверение, но оно оказалось чужим. Не помогла избежать разбирательства и предложенная водителем взятка – его задержали.
Факт покушения взятки установлен, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области ОМВД г. Североуральска. Это грозит виновнику лишением свободы до 2-х лет.
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