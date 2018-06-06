Неизвестные воруют канализационные люки со стройплощадок на Гальянке в Нижнем Тагиле

По словам представителя компании, занимающейся строительством жилых комплексов на Гальянке, со стройплощадок организации были украдены примерно 60 люков с начала 2018 года. За прошедший май – более 20.

Один чугунный люк стоит от 3 до 15 тыс. рублей. В пунктах приема за тонну металлолома можно получить 15 тыс. рублей. В таких пунктах не принимают целые люки, но злоумышленники нашли выход: они их ломают и сдают по частям.

Если люки из чугуна изготовят из другого материала, то это будет нарушением техзадания по контракту, которым руководствуется строительная компания.

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил сотрудникам правоохранительных органов найти решение этого вопроса, пишет АН «Между строк».