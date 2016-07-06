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Уральский парикмахер подстриг клиента на высоте 1800 метров на воздушном шаре (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский парикмахер подстриг клиента на высоте 1800 метров на воздушном шаре (ФОТО, ВИДЕО)

6 июля 2016, 14:05Crazy News
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