Уральский парикмахер подстриг клиента на высоте 1800 метров на воздушном шаре (ФОТО, ВИДЕО)

Клиентом парикмахерской на воздушном шаре стал врач-отоларинголог Даниил Белобородов. В итоге он оказался доволен новой прической. Процедура, очевидно, кардинально отличалась от тех, что он делал раньше. Сам парикмахер волновался из-за высоты, но в процессе стрижки отвлекся от паники, рассказали организаторы журналистам e1.ru.