Уральский парикмахер подстриг клиента на высоте 1800 метров на воздушном шаре (ФОТО, ВИДЕО)
6 июля 2016, 14:05Crazy News
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Уральский парикмахер Дмитрий Метелев накануне решился на экстремальную процедуру по стрижке волос. Член российской сборной по парикмахерскому искусству поднялся на высоту 1800 метров, чтобы сделать модную стрижку.
Сюжеты: Екатеринбург
Клиентом парикмахерской на воздушном шаре стал врач-отоларинголог Даниил Белобородов. В итоге он оказался доволен новой прической. Процедура, очевидно, кардинально отличалась от тех, что он делал раньше. Сам парикмахер волновался из-за высоты, но в процессе стрижки отвлекся от паники, рассказали организаторы журналистам e1.ru.
Добавим, похожий эксперимент делали в Петропавловске-Камчатском. Но высота была гораздо меньше – 50 метров. И клиенту – девушке – лишь немного подравняли длину волос.
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Фото и видео: e1.ru
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