В Екатеринбурге в квартиры жилого дома через вентиляцию падают мёртвые голуби

Рядом с домом находится хлебокомбинат, поэтому в районе разрослась популяция голубей. За 10 лет вентиляцию дома ни разу не чистили, и на чердаке скопился слой в полметра из помёта и останков птиц.

Нередко голуби застревают в вентиляционной шахте, и, не сумев выбраться, там умирают. Трупы птиц при этом часто падают в квартиры.

Окна, через которые они залетают на чердак, закрыть нельзя, иначе мы просто задохнемся. Голубь попадает в шахту, бьется дня три-четыре, мы все это слышим, а потом погибает, и труп либо выпадает на газовую плиту, над которой вытяжка, либо в ванну. Недавно соседка зашла в ванную, а у нее там девять голубей: одни прыгают, другие — уже мертвые,рассказала одна из жителей дома.

Их 16 квартир дома заселены 13. Пятерым жильцам врачи поставили диагноз — астма. По мнению людей, болезнь вызвана сыростью из-за плохой вентиляции. Также не во всех квартирах есть отопление. Так как дом не подключен к центральной системе отопления, его греет хлебокомбинат, то перед началом отопительного сезона должен был прийти сантехник и спустить воздух из системы. Однако этого не произошло.