Зооспасатель из Екатеринбурга снял с 17-метрового дерева кота в мешке (ФОТО)
7 апреля 2017, 08:00Crazy News
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Накануне зооспасателю Екатеринбурга пришлось спасать кота, который не смог самостоятельно спуститься с 17-метровой сосны. Интересно, что дерево располагается на территории секретного завода АО «Уральский завод гражданской авиации» в Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Чтобы попасть на территорию закрытого предприятия, зооспасателю Евгению оформили специальный пропуск на 2,5 часа. В это время своего спасителя ждал кот, который до этого просидел на дереве несколько дней.
Сама операция по спасению животного прошла без приключений, не считая сильных порывов ветра, раскачивающих ветви. В опеределенный момент кот поддался Евгению и позволил посадить себя в мешок.
Как выяснилось, это «общезаводской» кот, за которым ухаживают и следят. Заводчане поблагодарили Евгения за его геройский поступок. С котом, добавим, всё хорошо, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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