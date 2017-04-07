Зооспасатель из Екатеринбурга снял с 17-метрового дерева кота в мешке (ФОТО)

Чтобы попасть на территорию закрытого предприятия, зооспасателю Евгению оформили специальный пропуск на 2,5 часа. В это время своего спасителя ждал кот, который до этого просидел на дереве несколько дней.

Сама операция по спасению животного прошла без приключений, не считая сильных порывов ветра, раскачивающих ветви. В опеределенный момент кот поддался Евгению и позволил посадить себя в мешок.

Как выяснилось, это «общезаводской» кот, за которым ухаживают и следят. Заводчане поблагодарили Евгения за его геройский поступок. С котом, добавим, всё хорошо, пишет E1.ru.