Два пьяных друга дважды пытались угнать машину ради поездки в Нижний Тагил

Двое пьяных молодых людей сели в машину такси в Нижней Салде и, угрожая ножом и пистолетом, потребовали у водителя отвезти их в Верхнюю Салду. На въезде в город они попросили таксиста выйти из машины и пересесть на пассажирское место. Чем и воспользовался мужчина: он сбежал, добрался до города и отправился в полицию, где и сообщил о произошедшем.

Позже угнанная машина такси была найдена на трассе. Сами злоумышленники объявились через несколько часов: они пытались угнать второй автомобиль. Их жертвой стал один из местных жителей, который ждал свою жену и ребенка возле магазина. Нарушители, угрожая мужчине, попытались завладеть его автомашиной «Черри».

Однако автовладельцу удалось оказать сопротивление, и угонщики скрылись. Позже удалось установить личности нарушителей и задержать их по месту жительства. Угонщиками оказались 28-летний и 31-летний местные жители.

Молодые люди признались в совершенных преступлениях и объяснили, что накануне изрядно выпили и внезапно решили прокатиться до Нижнего Тагила, из-за чего и решились на угон. Теперь им грозит до 10 лет колонии за разбой, пишет Vsalde.ru.

Фото: Vsalde.ru