Кальян-бар в Екатеринбурге возмутил ФАС названием и оскорбительной рекламой
8 мая, 09:00Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала против хозяина кальян-бара завели уголовное дело. Поводом разбирательства стало неприличное, по мнению УФАС, название, а также некорректный образ, который рассматривают как религиозное оскорбление.
Сюжеты: Екатеринбург
Калянная находится в центре Екатеринбурга по адресу Ленина, 49. В ФАС отметили, что закон «О рекламе» не допускает использование бранных слов и оскорбительных выражений.
Так, название кальян-бара, написанное латиницей, на русском языке является непристойным выражением, пишет Znak.com.
Кроме того, образ американского игрока в футбол, над шлемом которого размещён лавровый венок, является нарушением, передаёт «Екатеринбург в эфире».
Хозяину грозит штраф. Мужчина заявил, что он не будет спорить с решением УФАС. Он уже думал над тем, как сократить название, чтобы это не повлияло на узнаваемость заведения. Ранее проблем с законом у бара не возникало.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей