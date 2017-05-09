Ребёнок из Сирии был назван в честь Владимира Путина
9 мая 2017, 09:30Crazy News
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Новорожденного ребёнка из Сирии назвали в честь президента России.
Теперь ребенок будет носить имя Владимир Путин Майхуб. Его отец таким образом хотел выразить благодарность главе государства за помощь людям обеим странам в борьбе с терроризмом.
Мать мальчика пока с трудом выговаривает сложное для неё имя, но она заверила, что будет стараться улучшить произношение. Выбранному имени женщина рада, пишет Комсомольская правда.
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