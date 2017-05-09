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Ребёнок из Сирии был назван в честь Владимира Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребёнок из Сирии был назван в честь Владимира Путина

9 мая 2017, 09:30Crazy News
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