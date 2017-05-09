Ребёнок из Сирии был назван в честь Владимира Путина

Теперь ребенок будет носить имя Владимир Путин Майхуб. Его отец таким образом хотел выразить благодарность главе государства за помощь людям обеим странам в борьбе с терроризмом .

Мать мальчика пока с трудом выговаривает сложное для неё имя, но она заверила, что будет стараться улучшить произношение. Выбранному имени женщина рада, пишет Комсомольская правда.