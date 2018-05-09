Сотрудница «Монетки» в Екатеринбурге отдала гипнотизёру 24,5 тыс. рублей из кассы

Неизвестный мужчина подошёл к сотрудницам продуктового магазина «Монетка» и протянул им 100 рублей с просьбой разменять. Это было последним, что помнят продавцы.

По словам очевидцев, после непродолжительного разговора одна из женщин открыла кассу и достала оттуда 24 тыс. 500 рублей, которые отдала мужчине. Через 10 минут после его ухода женщины пришли в себя, но не могли вспомнить, что происходило ранее.