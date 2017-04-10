Россиянин выиграл 500 тысяч рублей благодаря победе футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга
10 апреля 2017, 08:50Crazy News
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Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга накануне принес 500 тысяч рублей россиянину. Мужчина выиграл крупную сумму денег, сделав ставку в букмекерской конторе.
Сюжеты: Екатеринбург
В процессе матча между «Уралом» и «Рубином» россиянин сделал необычную ставку – 66 666 рублей за победу екатеринбургского клуба. Коэффициент на тот момент составлял 8,5. В итоге выигрыш составил 566 661 рубль, чистой прибылью – 499 995.
Известно также, что на выход «Рубина» в финал один из болельщиков поставил полмиллиона, а другой – 220 тысяч рублей, пишет E1.ru.
Добавим, что «Урал» одержал победу в матче над «Рубином» - 2:1 и впервые стал финалистом Кубка России.
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