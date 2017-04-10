Россиянин выиграл 500 тысяч рублей благодаря победе футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга

В процессе матча между «Уралом» и «Рубином» россиянин сделал необычную ставку – 66 666 рублей за победу екатеринбургского клуба. Коэффициент на тот момент составлял 8,5. В итоге выигрыш составил 566 661 рубль, чистой прибылью – 499 995.

Известно также, что на выход «Рубина» в финал один из болельщиков поставил полмиллиона, а другой – 220 тысяч рублей, пишет E1.ru.

Добавим, что «Урал» одержал победу в матче над «Рубином» - 2:1 и впервые стал финалистом Кубка России.