Снег выпал на севере Свердловской области в День Победы (ФОТО)

Ранее метеорологи предсказывали сильные дожди и снег. Так, администрация города Волчанска отменила из-за непогоды эстафету, а также сократила праздничную программу.

Эстафета, по сообщению E1.ru, в Волчанске будет проведена 12 мая. К моменту, когда пошёл снег, праздник в городе уже заканчивался. В связи с этим оставшуюся часть концерта было решено не проводить, сообщают уточняют «Волчанские вести».

Судя по фотографиям из социальных сетей, снег выпал также в посёлке Черёмухово под Североуральском.

Добавим, что с 10 на 11 мая на Среднем Урале также ожидается непогода: метеорологи говорят о похолодании до минус трёх градусов Цельсия.

Фото: «Волчанские вести», ВК