Коммунальщики Екатеринбурга поливали цветы во время ливня (ВИДЕО)
10 июня 2017, 09:30Crazy News
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В Екатеринбурге местные жители сняли на видео забавную сцену, как во время проливного дождя коммунальщики дополнительно поливают цветы из шланга.
Сюжеты: Екатеринбург
Это происходит на перекрестке Мамина-Сибиряка и Первомайской у памятника «Черный тюльпан», пишет Ura.ru.
Вероятно, видео, размещенное в соцсетях неизвестным автором, было записано в вечернее время 8 июня, когда столицу Урала накрыл ливень.
Видео: Ura.ru
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