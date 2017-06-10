Коммунальщики Екатеринбурга поливали цветы во время ливня (ВИДЕО)

Это происходит на перекрестке Мамина-Сибиряка и Первомайской у памятника «Черный тюльпан», пишет Ura.ru.

Вероятно, видео, размещенное в соцсетях неизвестным автором, было записано в вечернее время 8 июня, когда столицу Урала накрыл ливень.