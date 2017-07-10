Тюменская звезда фильмов для взрослых рассказала о своей профессии в формате книги

На 16 страницах актриса развенчала мифы, связанные с её профессией. Лола написала книгу из-за постоянных и надоевших вопросов от поклонников про съёмки в фильмах для взрослых. В книге рассказано про заработки актёров, частые обследования на болезни и семейную жизнь порноактрис.