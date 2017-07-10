Тюменская звезда фильмов для взрослых рассказала о своей профессии в формате книги
10 июля 2017, 21:45Crazy News
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Любовь Бушуева, более известная любителям фильмов для взрослых, как Лола Тейлор, презентовала дебютную книгу «123 совета порнозвезды»
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На 16 страницах актриса развенчала мифы, связанные с её профессией. Лола написала книгу из-за постоянных и надоевших вопросов от поклонников про съёмки в фильмах для взрослых. В книге рассказано про заработки актёров, частые обследования на болезни и семейную жизнь порноактрис.
На первой книге Лола Тейлор не намерена останавливаться. У неё запланированы написание и публикация второй книги, а также пробы в качестве певицы. На данный момент она ведёт видеоблог на сервисе YouTube.
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