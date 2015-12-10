«Танец пчелок» стал самым популярным российским видео на Youtube (ВИДЕО)

Об этом сообщается в официальном российском блоге Google, который является владельцем Youtube.

Самым вирусным видео стал тверк-танец оренбургских школьниц, который вызвал большой резонанс в обществе говорится в сообщении.

Всего ролик набрал более 28 млн просмотров.

Второе место занял мультик про Свинку Пеппу. В Google отметили, что в 2015 году «в тренде ролики с развивающими играми, идеями для творчества, обзорами игрушек и развлечений для детей и их родителей» — в топ-10 вошли видео каналов Mister Max и Капуки Дети и Родители. Также в рейтинге оказались документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», два ролика о мистических явлениях и один из выпусков игры КВН.

Ролик с записью танцевального номера «Пчелки и Винни-Пух» появился на Youtube 12 апреля. На нем более 10 девушек исполняют танец в стиле тверкинг (основным элементом танца является движение бедрами).

Видео привлекло внимание со стороны СКР, который начал доследственную проверку, а затем заявил об обнаружении развратных действий. В итоге, однако, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Проводила проверку в связи с танцем «пчелок» и прокуратура.

Власти Оренбурга рекомендовали закрыть поставившую танец школу Kredo, пока ее деятельности не будет дана правовая оценка. Работа школы была приостановлена, а в администрации сказали, что класс по тверкингу будет закрыт.

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов также выступил с критикой танца. Он заявил, что правовую оценку «такому «художеству» дать сложно, но нравственную необходимо — это пошло и оскорбительно»:

Если на сцене Винни-Пух и пчелы, то создатель этого «номера» точно свинья Пятачок.