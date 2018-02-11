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Екатеринбургские подростки остались ночевать в магазине ради игр, чипсов и пива
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургские подростки остались ночевать в магазине ради игр, чипсов и пива

11 февраля, 10:00Crazy News
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