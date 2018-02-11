Екатеринбургские подростки остались ночевать в магазине ради игр, чипсов и пива
11 февраля, 10:00Crazy News
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В столице Урала двое подростков намеренно остались в торговом центре после закрытия. Всю ночь мальчики развлекались – ели чипсы, играли в конструктор и пили пиво.
Сюжеты: Екатеринбург
Это произошло в ночь с 8 на 9 февраля в продуктовом магазине на проспекте Космонавтов, 104. Несовершеннолетние спрятались от охранников за стеллажами. Руководство магазина не понимает, почему сторожа, которые закрывали торговый зал, упустили подростков из виду.
На место вызвали полицейских, которые по приезде забрали школьников в 15-й отдел полиции.
Правоохранители установили, что ранее хулиганы уже состояли на учёте в органах. С ребятами провели профилактические беседы, а позже передали их законным представителям.
В магазине не сообщили сумму ущерба, который нанесли парни торговой точке, передает издание «E1.ru».
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