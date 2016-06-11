На концерте в Екатеринбурге Тимати бутылкой кваса сломал поклоннице нос

В рамках рекламной акции певец кидал в зал полулитровые бутылки с газированным напитком.

Очевидцы утверждают, что Тимати старался делать это как можно аккуратнее. Однако одна из бутылок, запущенных в толпу фанатов, угодила в лицо находившейся среди них девушке. Несмотря на происшествие, пострадавшая поклонница решила досмотреть шоу до конца.

О том, что у нее сломан нос, девушка узнала уже по возвращении с концерта, когда заметила, что ее состояние ухудшается, и обратилась за медицинской помощью. Кроме перелома пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. С этими травмами девушка была госпитализирована в областную больницу.

Организаторы концерта утверждают, что они не знали о запланированной певцом рекламной акции и способе ее проведения. На данный момент они делают все возможное для исправления сложившейся ситуации. В том числе ведут переговоры с репером и представителями пострадавшей девушки по вопросам компенсации причиненного морального и материального вреда.

Любопытно, что родители пострадавшей отрицают факт получения девушкой увечий во время концерта. По их словам, ни они сами, ни их дочь подобные мероприятия не посещают. Вероятно, это обосновано тем, что они участвуют в переговорах с устроителями концерта.

Пресс-служба артиста никаких комментариев по поводу произошедшего не дает.