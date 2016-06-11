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На концерте в Екатеринбурге Тимати бутылкой кваса сломал поклоннице нос
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На концерте в Екатеринбурге Тимати бутылкой кваса сломал поклоннице нос

11 июня 2016, 14:35Crazy News
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