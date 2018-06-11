«Довели страну»: свердловчанин продавал на остановке оружие

Как сообщили очевидцы, молодой человек предлагал прохожим автомат. Мужчина по имени Иван заверил, что это не боевое оружие, которое применяется для сборки и разборки, а также для игры в страйкбол.

Довели страну. Теперь оружие с коленок продавать приходится. Но пусть лучше так, чем ларьки грабить комментируют пользователи соцсетей Дмитрий.

Известно, что полицейским о продавце сообщили бабушки, которые торговали рядом с ним. Правоохранители доставили мужчину в отделение для проверки.

Вскоре информация о том, что оружие не боевое, подтвердилась, передает издание «Комсомольская правда. Урал».