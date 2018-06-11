Егор Крид объявил о расставании с моделью из Екатеринбурга Дарьей Клюкиной
11 июня, 12:20Crazy News
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Главный герой проекта «Холостяк» Егор Крид расстался с моделью из Екатеринбурга Дарьей Клюкиной. Молодой человек рассказал об этом журналистам премии МУЗ-ТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
После завершения шоу поклонницы певца ждали, когда молодые люди будут публиковать совместные фото в соцсетях. Многие верили, что влюбленные сыграют свадьбу, но, как признался Крид, он лишь последовал правилам проекта, подарив обручальное кольцо победительнице шоу.
Накануне певец в сопровождении родителей вышел в свет на музыкальную премию, где получил награду в одной из номинаций. Именно на этом событии он признался журналистам о том, что с Дарьей Клюкиной их связывает только дружба, передаёте издание «Дни.ру».
Даша очень хорошая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе ответил Крид на вопрос о личной жизни.
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