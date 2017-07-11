Свадьба в одном из кафе Екатеринбурга была сорвана из-за забытой бандитами мины

В одном из кафе уральской столицы произошел инцидент, закончившийся вызовом саперов. Компания, выпивавшая в заведении, оставила пакет. В это же время в кафе отмечалась свадьба.

Когда сотрудники заведения рассмотрели, что находится в оставленном пакете, то увидели там мину. По их словам, отдыхавшие там до этого молодые люди были бандитами. Пришлось срочно вызывать полицию, а гостям и молодоженам было предложено разойтись.

Чтобы не создавать панику, им сообщили о том, что якобы не работает платежная система. Приехавшие на место саперы обнаружили, что мина была учебной, сообщает URA.RU.