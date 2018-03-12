Заявлявший о запрете курения главврач больницы в Серове курит в ее помещении (ВИДЕО)

Не только в ординаторской, но вообще нигде не разрешено курить на территории медицинского учреждения. Но раз такие случаи есть, мы про них услышали, займемся более детально этим вопросом. Хочется также обратиться к жителям именно по этому же поводу, неоднократно сам сталкивался с людьми, которые курят на больничных лестничных площадках, в подвале. Делали неоднократно замечания. Это нарушение федерального закона, и запах стоит по всем лестничным пролетам сказал тогда Иван Николаевич.