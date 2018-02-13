Самбурская и «Ревизорро» проверили пищеблоки в двух вузах Екатеринбурга (ВИДЕО)
13 февраля, 08:30Crazy News
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В столице Урала накануне с проверкой побывала программа «Ревизорро». Ведущая Настасья Самбурская проинспектировала работу пищеблоков в двух вузах Екатеринбурга – в УрФУ и в Уральском государственном аграрном университете.
Сюжеты: Екатеринбург
Уже известно о результатах проверки столовой в УрФУ: пищеблок получил наклейку «проверено Ревизорро».
В вузе признались, что не ожидали получить высокую оценку от программы, пишет «Znak.com». Ведущая была приятно удивлена ценами в столовой и предложила зрителям переезжать в Екатеринбург.
О результатах проверки в УрГАУ пока нет информации. Представители вуза уверены в своём пищеблоке, поэтому не переживают по поводу вердикта, пишет «Ura.ru».
Видео: «Ura.ru»
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