«НЛО» появился в небе над Уралмашем в Екатеринбурге (ФОТО)
13 марта, 13:15Crazy News
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В одной из социальных сетей 12 марта было опубликовано фото с «НЛО», который повис над Уралмашем в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
На фотографии видно, что в небе висит объект с подсветкой.
Некоторые пользователи сразу предположили, что это инопланетяне. Но большинство екатеринбуржцев узнали дирижабль, с которого велась запись матча «Урал» — «Локомотив».
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