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«НЛО» появился в небе над Уралмашем в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«НЛО» появился в небе над Уралмашем в Екатеринбурге (ФОТО)

13 марта, 13:15Crazy News
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