Многотысячный хор исполнил песню группы «Чайф» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Помимо профессиональных певцов к исполнению композиции мог присоединиться любой желающий.

Массовый запев собрал более двух тысяч певцов. Горожанам выдавали брошюры с текстами песен.

Также певцы исполнили песни «Я люблю тебя, Россия», «Детство», «Улыбка», «Давай, Россия», «Песня о Екатеринбурге» и многие другие.