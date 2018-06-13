Многотысячный хор исполнил песню группы «Чайф» в Екатеринбурге (ВИДЕО)
13 июня, 08:00Crazy News
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В столице Урала многотысячный хор спел песню музыкального коллектива «Чайф» – «Аргентина – Ямайка 5:0». Певцы всех возрастов собрались 12 июня в Историческом сквере Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Помимо профессиональных певцов к исполнению композиции мог присоединиться любой желающий.
Массовый запев собрал более двух тысяч певцов. Горожанам выдавали брошюры с текстами песен.
Также певцы исполнили песни «Я люблю тебя, Россия», «Детство», «Улыбка», «Давай, Россия», «Песня о Екатеринбурге» и многие другие.
Праздник «Хором славим Россию и город» был посвящен Дню России, передаёт E1.RU.
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Видео и фото: E1.RU
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