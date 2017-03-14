Голый мужчина бегал по двору и пытался открыть автомобили в Екатеринбурге (ФОТО)
14 марта 2017, 08:20Crazy News
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В Екатеринбурге 13 марта в одном из районов бегал обнаженный мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Он, по словам очевидцев, вел себя неадекватно и пытался попасть внутрь чужих машин.
Одной из местных жительниц пришлось даже прибегнуть к помощи молодых людей, чтобы пройти мимо него в свой подъезд.
Вскоре за «нудистом» приехали сотрудники полиции, пишет издание «Уралинформбюро».
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Фото: Уралинформбюро
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